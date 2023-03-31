Спецоперация 31 марта 2023, 08:58 Американскую РЛС AN/TPQ-50 уничтожили на Донецком направлении Группировка войск «Юг» уничтожила американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50 РИА «Новости»

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Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50, три опорных пункта в районе Марьинки и боевую машину пехоты. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, сообщил ТАСС.

Разведгруппа заметила импортную РЛС в районе населенного пункта Парасковиевка и передала информацию в штаб. Военные решили уничтожить технику Вооруженных сил Украины.

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«По указанным координатам расчетом батареи 152-миллиметровой пушки „Гиацинт-Б“ артиллерийской бригадой Южного военного округа нанесен удар, в результате которого станция уничтожена», — сказал он.

Кроме того, штурмовой отряд мотострелкового подразделения Южного военного округа при поддержке артиллерии разбил три опорных пункта вблизи Марьинки, и ВСУ потеряли до 10 бойцов. Два взводных опорных пункта противника с группировкой до 20 человек и боевую машину пехоты БМП-1 разбили ударами батареи буксируемых гаубиц «Мста-Б».

На Авдеевском направлении 1-й армейский корпус при помощи беспилотника обнаружил пункт временной дислокации и опорный пункт украинской армии, а авиация Воздушно-космических сил России их уничтожила.