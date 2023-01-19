Спецоперация 19 января 2023, 14:03 Американскую радиолокационную станцию и склад боеприпасов ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны: на Донецком направлении уничтожили станцию AN/TPQ-50 и склад ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны.

Склад противника разбили в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики, уточнили в ведомстве. Удар по AN/TPQ-50 нанесли в районе Курахово (ДНР).

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В Минобороны отметили, что подразделения Южного военного округа продолжают успешные наступательные действия на Донецком направлении. Российские военные за минувшие сутки нанесли огневое поражение ВСУ в районах Галицыновки, Красногоровки и населенного пункта Невельское в ДНР.

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На этом направлении за последние 24 часа уничтожили до 80 украинских военнослужащих. Противник лишился двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей, трех французских САУ Caesar, артиллерийской системы М-777 американского производства, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и двух САУ «Акация».