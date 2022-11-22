Спецоперация 22 ноября 2022, 19:04 Американскую ЧВК «Моцарт» сравнили с «Группой Вагнера» Полковник полиции ЛНР Киселев: американский «Моцарт» не сможет дать отпор «Группе Вагнера» РИА «Новости»

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Американская частная военная компания, которая действует на Сватовском направлении, не сможет противостоять бойцам «Группы Вагнера». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Основателем частной компании «Моцарт» является отставной полковник морской пехоты США, Он назвал ее в честь великого австрийского композитора.

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По словам Киселева, чтобы «Моцарт» мог противостоять «Вагнеру», его бойцы должны иметь бронетехнику и какие-нибудь летательные аппараты, с которыми привыкли воевать в других странах.

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«Поэтому, думаю, их задача больше с морально-психологической точки зрения, <…> чтобы ВСУ уверовали в некую свою победу», — отметил офицер ЛНР.

Он назвал город Сватово «безусловным приоритетом» для ВСУ. Но поскольку они везде сталкиваются с обстрелами российских войск, то пройти этот участок врагу практически нереально.

«Скорее всего, они сейчас накапливают боеприпасы <…>, до Нового года, Сватово, Рубежное, Старобельск должны быть якобы их», — предположил Киселев.

Бойцы «Группы Вагнера» сообщили о поражении бригад ВСУ под Артемовском. В боях участвовало большое количество украинских нацподразделений, из-за больших потерь их объединили в сводные отряды.