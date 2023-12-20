Спецоперация 20 декабря 2023, 09:49 Американского наемника Итана Хертвека уничтожили в зоне СВО Высмеивавший российских солдат наемник из США Итан Хертвек погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Бывший морской пехотинец ВМС США Итан Хантер Хертвек, который сражался на стороне Украины, был ликвидирован. Об этом сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc, публикующий данные об иностранных наемниках.

Хантер Хертвек — уроженец калифорнийского городка Сими-Вэлли. Наемник прибыл на Украину летом 2023 года и формально числился медиком.

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Когда TrackANaziMerc впервые написал о Хертвеке, бывший морпех в чате канала высмеял сам ресурс и ВС России. По предварительной информации американец погиб под Авдеевкой в результате атаки российских военнослужащих.

Ранее двое канадских наемников Дейв и Джастин Смит рассказали, что пережили на Украине три дня «ада». Они ошибочно романтизировали участие в боевых действиях, но, столкнувшись с реальностью, пришли в шок. Оказалось, что ВСУ терпят поражение, у бойцов не хватает боеприпасов, а российская армия продолжает уничтожать украинские позиции.