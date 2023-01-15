Спецоперация 15 января 2023, 13:29 Американское издание сообщило о возможном отступлении ВСУ из Артемовска The Washington Post: Украина рассматривает отступление из Артемовска rawpixel

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Украинские войска задумались над отступлением из Артемовска. Об этом сообщил The Washington Post.

По информации издания, командование ВСУ взвешивает свои силы, чтобы подготовиться к новому контрнаступлению на другом участке, что требует сохранения оружия, боеприпасов и опытных бойцов.

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«Решения примут после того, как украинские официальные лица, ожидающие притока новой бронетехники, обещанной США, Францией и Германией, заявят о готовности начать новое контрнаступление в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

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Ранее Грузия отказала Украине в военной поддержке. По словам вице-премьера страны Теи Цулукиани, Грузия за свою многовековую историю пережила множество вооруженных конфликтов. Поэтому Правительство старается избежать военного противостояния.

Между тем премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о передаче в ближайшие недели 14 танков Challenger 2 Украине. Кроме этого он пообещал отправить 30 гаубиц AS90 для нужд ВСУ и подготовить украинских военнослужащих управлять военной техникой.