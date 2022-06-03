На глазах американского журналиста Патрика Ланкастера погибли три мирных жителя Херсонской области. Он рассказал РИА «Новости» о преступлениях украинских военных.

Мужчина побывал в населенном пункте, жители которого находились под ракетными обстрелами весь последний месяц. По приезде он стал свидетелем гибели трех человек.

«От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать. Еще один человек погиб во дворе собственного дома. Ни у кого нет сомнений, что это была украинская ракета», — сказал Патрик Ланкастер.

Он признал, что видел такие же действия со стороны Вооруженных сил Украины на протяжении восьми лет в Донбассе.

Журналист также побывал в гостях у семьи с восемью детьми. Их дом пострадал от обстрелов, а через дорогу погибли три соседа. Многодетная чета обрадовалась приходу российской армии не стала уезжать.

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