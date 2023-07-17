Спецоперация 17 июля 2023, 04:47 Американский журналист рассказал, как один русский танк смог остановить мощную атаку ВСУ Forbes: всего один русский танк смог сорвать атаку ВСУ благодаря мужеству экипажа РИА «Новости»

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Всего одному российскому танку удалось предотвратить агрессивную атаку украинских боевиков. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В своем материале журналист объяснил, что ВСУ собирались применить хитрый и стремительный способ с использованием тяжелой и легкой боевой техники. Группы морской пехоты заметно опережали свои танки поддержи, сзади оставалась тяжелая огневая мощь.

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«Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — заявил обозреватель.

По его словам, единичное «твердое препятствие» может сорвать все наступление, когда половина атакующих войск направляется на цель слишком быстро. В этом случае единственной преградой оказался российский танк, внутри которого военные не испугались сражения с «крупными и быстрыми украинскими силами».

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали десятки скоплений сил ВСУ на Запорожском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в ходе боя ВС РФ также уничтожили миномет и танк противника.