Американский журналист предупредил США об опасности ситуации на Украине
Обозреватель The New York Times Фридман предупредил США об опасности ситуации на Украине
Затягивание нынешнего конфликта на Украине весьма опасно для США, так как есть риск допустить ошибки, которые станут катастрофическими. Об этом в своей колонке для издания The New York Times написал обозреватель Томас Фридман.
По его словам, американские читатели думают, что происходящее на Украине превратилась в рутину, но это ошибочное мнение.
«Чем дольше идет конфликт, тем больше возникает возможностей для катастрофических ошибок», — заявил он.
Фридман напомнил об утечках информации о том, что разведка США помогает украинским войскам вести борьбу с Россией на востоке страны. Тем самым американские власти приближают вероятность риска вступить в прямое противостояние с РФ.
Журналист призвал американские власти подумать о собственных национальных интересах и сберечь страну от прямого военного столкновения.