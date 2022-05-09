Американский журналист предупредил США об опасности ситуации на Украине

Затягивание нынешнего конфликта на Украине весьма опасно для США, так как есть риск допустить ошибки, которые станут катастрофическими. Об этом в своей колонке для издания The New York Times написал обозреватель Томас Фридман.

По его словам, американские читатели думают, что происходящее на Украине превратилась в рутину, но это ошибочное мнение.

«Чем дольше идет конфликт, тем больше возникает возможностей для катастрофических ошибок», — заявил он.

Фридман напомнил об утечках информации о том, что разведка США помогает украинским войскам вести борьбу с Россией на востоке страны. Тем самым американские власти приближают вероятность риска вступить в прямое противостояние с РФ.

Журналист призвал американские власти подумать о собственных национальных интересах и сберечь страну от прямого военного столкновения.