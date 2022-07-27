Осенью или зимой лидеры стран Евросоюза и США устанут от постоянных затрат на ВСУ, заявил подполковник США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис. В колонке для издания 19FortyFive он предположил, что к этому времени Запад может перестать поставку оружия на Украину.

По мнению эксперта, такое решение могут принять из-за риска наступления рецессии в экономиках стран Запада.

«Все более вероятно, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев», — отметил Дэвис.

Глава российской делегации по безопасности в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое ВСУ оружие угрожает безопасности россиян. Из-за этого ВС России отодвигают неонацистов дальше от российских границ.