Спецоперация 19 марта 2023, 08:57 Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим бойцам Ветеран ВС США Дрейвен сообщил, что ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинское командование не позволяет семьям погибших бойцов достойно похоронить их, не забирая тела павших. Об этом в Twitter сообщил бывший американский военный Ноктис Дрейвен.

По его словам, многие погибшие боевики числятся пропавшими без вести, чтобы стране не пришлось официально выплачивать семьям компенсации.

Реклама

«Мало отдать жизнь для западных политиков и Владимира Зеленского, но они еще и достойно похоронить погибших не позволяют, не забирая их тела», — написал он.

Реклама

Дрейвен отметил, что ему трудно предположить, почему ВСУ еще существуют при таком отношении сверху.

Ранее сообщалось, что США недовольны упорством ВСУ при обороне города Артемовска в Донецкой Народной Республике. Не исключено, что Штаты захотят отменить запланированное весеннее контрнаступление.

Экс американский военный Скотт Риттер заявлял, что планы США на Украине уже потерпели крах.