Американский ученый заявил, что США спровоцировали спецоперацию на Украине
Ученый Сакс: спецоперации получилось бы избежать, если бы НАТО не продвигали на восток
Спецоперации России на Украине могло бы не быть, если бы не действия США. Так считает известный американский ученый Джеффри Сакс.
«[Спецоперации] можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты так настойчиво не продвигали НАТО на восток — все дальше, дальше и дальше», — процитировало его Ura.ru.
В мае Сакс в одном из интервью также указал на ошибку Соединенных Штатов, которые подталкивают Украину к силовому решению конфликта вместо дипломатического. Ученый заметил, что США «не способны договариваться и идти на компромиссы» и осуществляют «катастрофическую манипуляцию Украиной» в интересах своей внешней политики и ради ослабления России.
Экс-конгрессмен Тулси Габбард, напротив, считает, что это Украина «вертит» Соединенными Штатами. Она обвинила президента США Джо Байдена в предательстве своей страны в интересах Украины. Габбард заметила, что в Белом доме не раз уклонялись от прямого ответа на вопрос о целях США в украинском кризисе. Там говорили, что решения принимает украинский лидер Владимир Зеленский, а США следуют за ним.