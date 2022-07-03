Спецоперации России на Украине могло бы не быть, если бы не действия США. Так считает известный американский ученый Джеффри Сакс.

«[Спецоперации] можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты так настойчиво не продвигали НАТО на восток — все дальше, дальше и дальше», — процитировало его Ura.ru.

В мае Сакс в одном из интервью также указал на ошибку Соединенных Штатов, которые подталкивают Украину к силовому решению конфликта вместо дипломатического. Ученый заметил, что США «не способны договариваться и идти на компромиссы» и осуществляют «катастрофическую манипуляцию Украиной» в интересах своей внешней политики и ради ослабления России.

Экс-конгрессмен Тулси Габбард, напротив, считает, что это Украина «вертит» Соединенными Штатами. Она обвинила президента США Джо Байдена в предательстве своей страны в интересах Украины. Габбард заметила, что в Белом доме не раз уклонялись от прямого ответа на вопрос о целях США в украинском кризисе. Там говорили, что решения принимает украинский лидер Владимир Зеленский, а США следуют за ним.