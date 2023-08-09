Спецоперация 09 августа 2023, 23:15 Американский разведчик заявил о перехвате Россией инициативы в зоне СВО Экс-разведчик США Риттер: ВС России перехватили инициативу в зоне спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ потерпели поражение в ходе объявленного контрнаступления, российские военные перехватили инициативу в зоне проведения спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он рассказал, что «украинцы трагически умирают» на поле боя, и изменить уже ничего нельзя.

Разведчик отметил, что украинские военнослужащие не оставляют попыток продвинуться вперед, однако раз за разом терпят неудачи. По словам Риттера, пока ВСУ не смогли добраться даже до первой линии российской обороны. Эксперт подчеркнул, что ВС России начали переходить в наступление, причем сразу на нескольких направлениях.

Реклама

«Украинцы потратили целое лето, чтобы продвинуться на 100-300 метров. Россия менее чем за неделю продвинулась на 11 километров в направлении Харькова», — уточнил разведчик.

О наступлении группировки «Запад» на Купянском направлении рассказали в Минобороны. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, за сутки военные отразили шесть атак и контратак противника.