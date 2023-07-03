Спецоперация 03 июля 2023, 04:20 Американский разведчик рассказал, почему ВСУ проигрывают российским бойцам Экс-разведчик Риттер: Москва действует объективно, а Киев спешит и проигрывает РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские действия в украинском конфликте объективны, а Украина принимает решения ошибочно. Об этом заявил бывший разведчик из США Скотт Риттер в Twitter.

«Россия начала СВО, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров. Это прекратилось 1 апреля 2022 года», — сказал он.

Реклама

По словам экс-разведчика, с того времени Россия стала действовать беспристрастно и за счет этого держит поле боя под контролем. Украина же двигается со спешкой, поэтому проигрывает.

Ранее Риттер отмечал, что ВСУ застряли в «смертельной петле», теряют силы и опытных бойцов. Украинское руководство отправляет на фронт неподготовленных людей, смертность в рядах армии киевского режима постоянно растет. По мере увеличения поражений повышается потребность в замене боевых единиц, что еще больше усиливает потерю людей.