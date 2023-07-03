03 июля 2023, 04:20
Американский разведчик рассказал, почему ВСУ проигрывают российским бойцам
Экс-разведчик Риттер: Москва действует объективно, а Киев спешит и проигрывает
Российские действия в украинском конфликте объективны, а Украина принимает решения ошибочно. Об этом заявил бывший разведчик из США Скотт Риттер в Twitter.
«Россия начала СВО, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров. Это прекратилось 1 апреля 2022 года», — сказал он.
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По словам экс-разведчика, с того времени Россия стала действовать беспристрастно и за счет этого держит поле боя под контролем. Украина же двигается со спешкой, поэтому проигрывает.
Ранее Риттер отмечал, что ВСУ застряли в «смертельной петле», теряют силы и опытных бойцов. Украинское руководство отправляет на фронт неподготовленных людей, смертность в рядах армии киевского режима постоянно растет. По мере увеличения поражений повышается потребность в замене боевых единиц, что еще больше усиливает потерю людей.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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