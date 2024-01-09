Спецоперация 09 января 2024, 00:24 Американский разведчик предупредил Украину о потере Одессы Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Россия может взять под контроль Одессу Unsplash

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Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы при желании установить контроль над Одессой, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive. По его словам, ВСУ не могут противостоять российским ударам.

Шаффер предположил, что российский президент Владимир Путин не хочет видеть боев за Одессу, однако освобождение города может оказаться необходимым для нанесения поражения Украине.

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Американец заявил, что попытки лидеров Запада, включая президента США Джо Байдена, оказывать поддержку ВСУ и помешать России введением санкций оказались неэффективны.

«Тот факт, что русские могут непрерывно совершать мощные ракетные удары по Украине, говорит о том, что политика Байдена провалилась», — констатировал эксперт.

По словам Шаффера, Россия полностью контролирует небо, создавая Украине большие проблемы с помощью дронов и не позволяя ей поддерживать наступательные маневры ВСУ с воздуха. В сложившихся условиях взломать российскую линию обороны оказывается невозможно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал освободить их.