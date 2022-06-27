Американский публицист назвал цель «игры» США с жизнями украинцев на кону

США настроены на то, чтобы продолжать наносить вред России. Таким мнением поделился с изданием The Nation философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский. По его словам, США и Европа отказались от дипломатического решения вопроса по Украине.

Дипломатия — единственный способ «довести до конца» сложившуюся ситуацию, заметил Хомский.

«Дипломатия по определению означает, что ее принимают обе стороны. Им это не нравится, но они принимают. <…> Другой [вариант] — просто растянуть и посмотреть, сколько людей пострадает, сколько погибнет украинцев, <…> сколько миллионов людей умрет с голоду в Азии и Африке», — считает публицист.

Он добавил, что США и большая часть Европы «с почти стопроцентным единодушием» хотят выбрать вариант без дипломатии и «продолжать наносить вред России».

Хомский напомнил, что США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в Альянс еще в 2014 году — «сознательно с целью провокации». Все это делалось вполне открыто. После избрания Джо Байдена президентом США процесс ускорился.

«В Госдепартаменте признали, что до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности», — подчеркнул Ноам Хомский.

Он сделал вывод о том, что США играют в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации «с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала».

«Нравственных оснований для подобного не существует», — резюмировал Хомский.