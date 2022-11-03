Американский профессор назвал способ деэскалации конфликта на Украине | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 02:31 Американский профессор назвал способ деэскалации конфликта на Украине NYT: контроль США над целями Украины позволит избежать конфликта с Россией РИА "Новости"

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США и их союзники по блоку НАТО должны принять участие в обсуждении стратегических целей Украины, а также в поиске выхода из кризиса путем переговоров, заявил профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан. Его слова привела газета The New York Times.

«Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах», — поделился своим мнением эксперт.

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По словам Купчана, Киев может решиться на «неразумные» поступки, это приведет к очередной эскалации. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не передает ВСУ вооружения дальнего действия.

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Американская администрация во главе с Джо Байденом активно поддерживает Украину, оказывая ей финансовую и военную поддержку. При этом это дорого обходится бюджету страны. Резидент Овального кабинета часто задействует механизм, который позволяет ему оперативно принимать решения без обсуждения в конгрессе. Ежедневно США тратят на помощь Украине порядка 60 миллионов долларов.