15 июня 2023, 06:16
Американский полковник оценил первые «успехи» контрнаступления ВСУ
Американский полковник Макгрегор назвал контрнаступление ВСУ абсолютно безуспешным
Контрнаступление украинской армии не показало никаких значимых результатов. Боевики захватили несколько разрушенных зданий на большом расстоянии от линии обороны, заявил в эфире шоу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто», — сказал он.
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Полковник объяснил, что задача контрнаступления — добраться до главной линии обороны, прорвать ее и пойти на Мелитополь. Однако судя о отчетам Вооруженных сил Украины, они к ней даже не приблизились — боевики захватили только две или три разрушенных постройки в 15-20 километрах от российских войск.
Украинские войска устраивали регулярные атаки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Одну из попыток наступления сорвали в середине прошлой недели. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 8 июня, что ВСУ собрали группировку из 1,5 тысячи бойцов, но разведка вовремя их обнаружила и войска нанесли превентивный удар.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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