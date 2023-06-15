Спецоперация 15 июня 2023, 06:16 Американский полковник оценил первые «успехи» контрнаступления ВСУ Американский полковник Макгрегор назвал контрнаступление ВСУ абсолютно безуспешным РИА «Новости»

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Контрнаступление украинской армии не показало никаких значимых результатов. Боевики захватили несколько разрушенных зданий на большом расстоянии от линии обороны, заявил в эфире шоу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто», — сказал он.

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Полковник объяснил, что задача контрнаступления — добраться до главной линии обороны, прорвать ее и пойти на Мелитополь. Однако судя о отчетам Вооруженных сил Украины, они к ней даже не приблизились — боевики захватили только две или три разрушенных постройки в 15-20 километрах от российских войск.

Украинские войска устраивали регулярные атаки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Одну из попыток наступления сорвали в середине прошлой недели. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 8 июня, что ВСУ собрали группировку из 1,5 тысячи бойцов, но разведка вовремя их обнаружила и войска нанесли превентивный удар.