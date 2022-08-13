Американский офицер заявил, что у ВСУ скоро останутся без ракет HIMARS

Украина уже через несколько месяцев может остаться без ракет для РСЗО HIMARS американского производства, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан. Его процитировало издание The Newsweek.

«Некоторые склонны считать, что они закончатся через месяц или около того. Но я не думаю, что украинцы расходуют их с такой скоростью», — сказал военный.

Вашингтон в какой-то момент может свернуть поставки ракет Украине, поскольку собственные запасы будут на исходе, считает Канчиан.

Он лично принимал участие в планировании бюджета Пентагона и поэтому знает — количество производимых в США боеприпасов для HIMARS ограничено. По словам отставного полковника, с 2004 года было изготовлено порядка 50 тысяч ракет.

Сами США задействовали до 28 тысяч данных боеприпасов. Треть от общих запасов могла бы пойти Украине, предположил он. Однако российские военные в рамках спецоперации уничтожают поступающее на Украину вооружение.