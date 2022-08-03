Американский офицер: спецоперация РФ избавит Украину от коррупции и национализма

Благодаря российской спецоперации Украина только выиграет, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Американский аналитик подчеркнул, что страна перестанет быть коррумпированным националистическим государством.

Мнение Риттера привел в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его очередной истиной.

«Украина выиграла, вступив в процесс, который приведет к гибели коррумпированного киевского националистического государства. И украинский народ будет победителем в долгосрочной перспективе. Точно так же, как и чеченцы. <…> Это ужасная цена, которую они заплатили. <…> Но они встают утром, садятся в красивую чистую машину, едут по красивым дорогам, живут в мире. Жизнь в Чечне действительно хороша — по сравнению с тем, что было раньше», — подчеркнул бывший морской офицер.

Риттер добавил, что на Украине неспроста сражается большое количество чеченцев, и указал на этническое разнообразие РФ.

Кадыров согласился с позицией американского аналитика и заметил, что происходящее на Украине практически полностью совпадает с событиями в Чечне.

«Все те же наемнические отряды, антироссийские настроения и борьба за мнимую свободу. Нам стоило больших усилий, чтобы выдавить из наших земель эту расплодившуюся с подачи того же Запада мерзость. С каждым днем все больше людей убеждаются в том, что подобная участь ждет осевших на Украине преступников, поскольку от этого зависит безопасность граждан Донбасса и нашей страны в целом», — сказал чеченский лидер.