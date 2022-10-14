Американский офицер предупредил украинских военных о глобальных проблемах грядущей зимой | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber Американский офицер предупредил украинских военных о глобальных проблемах грядущей зимой Офицер США Дэвис предупредил ВСУ о возможных проблемах с поставками техники зимой Defense.gov

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Украинская армия может столкнуться с серьезными проблемами в поставке вооружения грядущей зимой. Об этом сообщил подполковник ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Он отметил, что киевские власти утратили большую часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. По его словам, с наступлением зимы Вооруженные силы Украины (ВСУ) ощутят эту проблему крайне остро. При этом американский офицер уверен, что Россия имеет неисчерпаемый производственный потенциал, позволяющий стране сконцентрировать все силы для достижения целей.

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«К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут не прийти вовремя или в необходимых количествах», — высказался Дэвис.

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Массированные удары по объектам инфраструктуры прошли в начале недели по всей территории Украины. Российский лидер Владимир Путин заявил, что нельзя оставлять безнаказанно преступления киевского режима. После теракта на Крымском мосту по плану Генштаба и предложению Минобороны начались ракетные обстрелы по Украине.

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