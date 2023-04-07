07 апреля 2023, 16:04
Американский офицер предрек крупное поражение ВСУ в Артемовске
Офицер разведки США Риттер предсказал ВСУ крупное поражение в Артемовске
Украинские войска потерпят крупное поражение в Артемовске. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Военный указал, что российская армия будет и дальше перемалывать подразделения украинских войск. Он призвал украинцев задуматься о бессмысленности действий своего командования.
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«Украинская армия никогда не оправится от Артемовска», — подчеркнул Риттер.
Офицер добавил, что ВСУ ждут очень большие потери в течение ближайших месяцев, которые невозможно будет восполнить. Российской армии он предрек крупную победу.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что потери ВСУ в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч военнослужащих. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал зачистить Артемовск. Он также предупредил, что покинув город, украинские войска обоснуются на подступах к нему, а также в населенном пункте Часов Яр.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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