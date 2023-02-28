28 февраля 2023, 15:29
Американский наемник встал на сторону России после службы в ВСУ
RT: американский наемник перешел на сторону России после года службы в ВСУ
Наемник из США Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в Иностранном легионе украинской армии и нацбатальоне «Карпатская Сечь». Об этом сообщили в Telegram-канале RT.
Американский наемник пояснил, что сначала у него был план — собрать данные во время службы в Вооруженных силах Украины. Он отметил, что там смог разузнать нужные сведения и предоставить российским бойцам особые бумаги, файлы и карты.
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«Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — заявил Макинтайр.
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По его словам, в рядах нацбата Украины все общаются и используют нацистские приветствия, даже наемники из Хорватии и Чехии. Большинство имеет татуировки с нацистской символикой. Когда у мужчины спросили о коммунистических взглядах, он сказал, что является антифашистом и приехал «сражаться с российскими империалистами и нацистами». Его «коллеги» по нацбату ответили: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты».
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что польский корпус ВСУ понес серьезные потери — около 2,5 тысячи человек.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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