Спецоперация 28 февраля 2023, 15:29 Американский наемник встал на сторону России после службы в ВСУ RT: американский наемник перешел на сторону России после года службы в ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Наемник из США Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в Иностранном легионе украинской армии и нацбатальоне «Карпатская Сечь». Об этом сообщили в Telegram-канале RT.

Американский наемник пояснил, что сначала у него был план — собрать данные во время службы в Вооруженных силах Украины. Он отметил, что там смог разузнать нужные сведения и предоставить российским бойцам особые бумаги, файлы и карты.

Реклама

«Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта», — заявил Макинтайр.

Реклама

По его словам, в рядах нацбата Украины все общаются и используют нацистские приветствия, даже наемники из Хорватии и Чехии. Большинство имеет татуировки с нацистской символикой. Когда у мужчины спросили о коммунистических взглядах, он сказал, что является антифашистом и приехал «сражаться с российскими империалистами и нацистами». Его «коллеги» по нацбату ответили: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты».

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что польский корпус ВСУ понес серьезные потери — около 2,5 тысячи человек.