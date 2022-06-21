Военные гибнут впустую, так как подготовка и тактика украинских войск находятся на очень низком уровне. Об этом заявил американский наемник ВСУ, сообщили «Известия». Он назвал происходящее на поле боя цирком.

Американец пообщался с журналистом Сетом Харпом, который опубликовал его наблюдения в соцсетях. Наемник пожаловался на действия украинского командования и в целом на уровень подготовки армии. Он сильно разочаровался после того, как попал в двухчасовой бой против, как оказалось позднее, украинского же спецназа.

«Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. <…> Могу сказать, что украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же», — сказал боец.

По его словам, в других боях он видел похожую картину. Единственное преимущество украинских войск, по словам наемника, заключается в том, что они действуют смело. В остальном ВСУ нечем гордиться.