Спецоперация 04 февраля 2023, 01:54 Американский наемник погиб в бою на Украине Госдеп подтвердил гибель наемника при боях за Артемовск РИА «Новости»

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Американский наемник погиб во время боевых действий под Артемовском на Украине. О его смерти сообщил сотрудник телеканала Fox News в Twitter. Эту информацию позже подтвердили в Госдепартаменте США.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», — сообщил РИА «Новости» представитель ведомства.

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Корреспондент Fox News уточнил, что погиб бывший морпех Пит Рид, который приехал на Украину в качестве добровольца. Его семья попросила сохранить конфиденциальность до тех пор, пока они сами не захотят обнародовать больше информации.

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Ранее канадские СМИ сообщили о гибели наемника Джозефа Хильдебранда. Иностранец принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Ему было 33 года. По информации Ici.Rаdiо-Canada, девять из 12 членов подразделения Хильдебранда погибли в городе в один день вместе с канадцем.

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в зоне специальной операции на Украине. По его словам, наемники демонстрируют хорошую подготовку.