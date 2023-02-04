04 февраля 2023, 01:54
Американский наемник погиб в бою на Украине
Госдеп подтвердил гибель наемника при боях за Артемовск
Американский наемник погиб во время боевых действий под Артемовском на Украине. О его смерти сообщил сотрудник телеканала Fox News в Twitter. Эту информацию позже подтвердили в Госдепартаменте США.
«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», — сообщил РИА «Новости» представитель ведомства.
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Корреспондент Fox News уточнил, что погиб бывший морпех Пит Рид, который приехал на Украину в качестве добровольца. Его семья попросила сохранить конфиденциальность до тех пор, пока они сами не захотят обнародовать больше информации.
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Ранее канадские СМИ сообщили о гибели наемника Джозефа Хильдебранда. Иностранец принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Ему было 33 года. По информации Ici.Rаdiо-Canada, девять из 12 членов подразделения Хильдебранда погибли в городе в один день вместе с канадцем.
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в зоне специальной операции на Украине. По его словам, наемники демонстрируют хорошую подготовку.
США
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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