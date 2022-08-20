Американский историк назвал истинную цель США на Украине

Оказывая активную поддержку Украине и пытаясь построить на Западе коалицию, США хотят максимально ослабить позиции России на международной арене. Эта цель является главной для американского правительства, заявил газете El Universal американский историк и философ Ноам Хомский.

Он уверен, что США готовы до предела накалить обстановку в мире, чтобы лишить Россию возможности разрешить украинский кризис дипломатическим путем.

«На саммите стран НАТО США выдвинули позицию, при которой РФ нужно ослабить настолько, чтобы она не могла больше совершать действий такого масштаба, как на Украине. Им нужно подорвать силы России, это главная цель», — заявил Хомский.

Историк признался, что его разочаровала безвольность европейских лидеров, которые слепо подчиняются приказам администрации США.

«Франция и Германия всегда вели свой собственный дипломатический процесс, но теперь и они во всем соглашаются с американцами», — заключил Хомский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США сделали ставку на затягивание украинского кризиса.