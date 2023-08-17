Спецоперация 17 августа 2023, 03:04 Американский HMMWV взлетел на воздух после встречи с российской ТМ-62 «РВ»: бронеавтомобиль HMMWV не выдержал встречи с российской миной ТМ-62 Википедия

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Американский грузовой фургон HMMWV взлетел на воздух после взрыва российской мины ТМ-62. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах военкоров видно, что бронемашина США наехала на противотанковую мину. После взрыва экипаж начал покидать кабину, сам HMMWV получил серьезные повреждения.

Ранее военкоры показали, как экипаж российского танка на Запорожском направлении в одиночку уничтожил колонну украинской бронетехники. Бой произошел в районе населенного пункта Новоайдаровка.

Ранее Минобороны РФ показало на видео, как экипажи вертолетов Ка-52 разгромили бронетехнику и подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении. Выпущенная «Аллигатором» управляемая ракета попала точно в бронемашину, вызвав сильную детонацию боекомплекта.