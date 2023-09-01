Спецоперация 01 сентября 2023, 09:03 Американский генерал призвал изолировать Крым Генерал США Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив мост РИА «Новости»

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Западным странам необходимо содействовать в изоляции Крыма Украиной. Об этом изданию Newsweek заявил бывший командующий армией США Бен Ходжес.

По его словам, в этой ситуации речь идет о решающем участке местности, а не просто о попытке отбросить российские подразделения назад.

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«Я говорю именно об изоляции полуострова. Украине необходимо предоставить нужное количество дальнобойного оружия, чтобы Крым стал непригоден для Военно-воздушных сил России, а также ее военно-морского флота. Такое развитие событий полностью поменяет правила игры», — сказал Ходжес.

Американский генерал также отметил, что основной задачей для ВСУ станет попытка отрезать Крым от сухопутного коридора с остальной территорией России.

«Кассетные снаряды играют в этом очень серьезную роль, затрудняя движение колонн, поставляющих войска и оружие», — добавил он.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что украинские военные сами выбирают цели для нанесения ударов, в том числе на территории Крыма.