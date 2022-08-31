Американский генерал призвал дать Украине оружие для ударов по России
Генерал ВС США призвал снять запрет Украине наносить западным оружием удары по России
Западные страны запретили Украине использовать военную помощь для ударов по России. Бригадный генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд призвал снять это ограничение, сообщило РИА «Новости».
«Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: „Не наносите ударов по территории России“. Но это глупость», — сказал он.
Генерал назвал такой запрет стратегической ошибкой и заявил, что Вооруженным силам Украины требуется оружие для нападений на объекты «в сотнях километров вглубь России». Марк Арнольд призвал НАТО изменить свое решение и передать украинским военным зенитный ракетный комплекс Patriot, дальнобойные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, самолеты и ударные беспилотники.
В 2022 году ВСУ неоднократно обстреливали приграничные регионы России. Ракеты прилетали в населенные пункты Белгородской и Курской областей. Там вводили «желтый» уровень террористической опасности.