Западные страны запретили Украине использовать военную помощь для ударов по России. Бригадный генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд призвал снять это ограничение, сообщило РИА «Новости».

«Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: „Не наносите ударов по территории России“. Но это глупость», — сказал он.

Генерал назвал такой запрет стратегической ошибкой и заявил, что Вооруженным силам Украины требуется оружие для нападений на объекты «в сотнях километров вглубь России». Марк Арнольд призвал НАТО изменить свое решение и передать украинским военным зенитный ракетный комплекс Patriot, дальнобойные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, самолеты и ударные беспилотники.

В 2022 году ВСУ неоднократно обстреливали приграничные регионы России. Ракеты прилетали в населенные пункты Белгородской и Курской областей. Там вводили «желтый» уровень террористической опасности.