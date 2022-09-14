Американский генерал не исключил размещения украинских ракет рядом с Крымом | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Американский генерал не исключил размещения украинских ракет рядом с Крымом RTVI: бывший главком войск США в Европе Ходжес допустил размещение ракет ВСУ около Крыма Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие могут разместить наступательные ракеты короткой дальности рядом с полуостровом Крым. Об этом RTVI заявил бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, у украинских военных есть серьезный потенциал, чтобы приблизиться к Крыму и разместить свои ракетные системы, направленные против позиций российской армии.

Реклама

«Эта ситуация изменит стратегический расклад сил», — заявил военный.

Реклама

Также Ходжес считает, что вероятное применение Россией ядерного оружия на Украине даст ей преимущество в конфликте, однако неминуемо вовлечет в него США.

«США ответят. Это не связано с ядерным оружием, так как необходимо удержать ситуацию без открытого ядерного противостояния. США и без него способны нанести непоправимый урон российским военным», — заключил экc-главком армии США.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в применении ядерного оружия в специальной операции на Украине нет никакого смысла.

0 0 0 0 0 0