Американский генерал не исключил размещения украинских ракет рядом с Крымом | 360°

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Американский генерал не исключил размещения украинских ракет рядом с Крымом

RTVI: бывший главком войск США в Европе Ходжес допустил размещение ракет ВСУ около Крыма

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Украинские военнослужащие могут разместить наступательные ракеты короткой дальности рядом с полуостровом Крым. Об этом RTVI заявил бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, у украинских военных есть серьезный потенциал, чтобы приблизиться к Крыму и разместить свои ракетные системы, направленные против позиций российской армии.

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«Эта ситуация изменит стратегический расклад сил», — заявил военный.

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Также Ходжес считает, что вероятное применение Россией ядерного оружия на Украине даст ей преимущество в конфликте, однако неминуемо вовлечет в него США.

«США ответят. Это не связано с ядерным оружием, так как необходимо удержать ситуацию без открытого ядерного противостояния. США и без него способны нанести непоправимый урон российским военным», — заключил экc-главком армии США.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в применении ядерного оружия в специальной операции на Украине нет никакого смысла.

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