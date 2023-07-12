12 июля 2023, 02:09
Американский генерал назвал российскую линию обороны «километрами ада»
Генерал ВС США Киммитт: у ВСУ нет средств пробить мощную линию обороны ВС России
Хорошо укрепленная линия обороны российской стороны стала главным препятствием для контрнаступления ВСУ. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил бывший генерал ВС США Марк Киммитт.
«Это 20 километров ада», — так он оценил российские рубежи.
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Военный объяснил, что даже натовская техника не поможет украинской армии в том, чтобы пройти через многоуровневую линию обороны. Поэтому ВСУ в некотором роде оказались в ловушке, счел генерал.
По мнению Киммита, украинские военные не добились значительных продвижений за пять недель контрнаступления, при этом и военачальники ВСУ, и западные союзники требуют от них результатов.
Ранее ирландский наемник Рис Бирн, выступающий на стороне Украины, рассказал об остановке на передовой. По его словам, происходящее можно описать тремя словами: ужас, хаос и бойня.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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