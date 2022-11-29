Спецоперация 29 ноября 2022, 12:15 Американский генерал назвал поражением Украины даже временное перемирие Генерал Кларк: президент России Путин победит в СВО, если Украина запросит перемирие РИА «Новости»

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Перемирие в зоне спецоперации станет для Украины поражением. В этом случае Россия одержит промежуточную победу, заявил в эфире CNN бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк.

«Если Вооруженные силы России смогут оттеснить позиции украинской армии, <…> чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня — Путин выиграет», — сказал отставной военный корреспонденту Джону Берману.

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Он опасается, что окрестности Артемовска станут для Вооруженных сил Украины огненной ловушкой. Для того чтобы противостоять российской армии, им придется перекинуть туда свои подразделения из Херсонской области, а для этого потребуется время. Именно тогда украинское командование может пойти на переговоры и попросить ввести режим прекращения огня, но Россия, по мнению генерала, именно этого и ждет.

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Уэсли Кларк добавил, что российские подразделения имеют все возможности для того, чтобы обстреливать позиции ВСУ и энергетическую инфраструктуру еще долгое время. Он считает, что этим они добиваются той же цели — заставить Украину возобновить переговоры.

ВСУ понесли под Артемовском большие потери. Только 25 ноября получили ранения около 50 солдат. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин объявил, что войска близки к тому, чтобы окружить этот стратегически важный город.