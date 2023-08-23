Спецоперация 23 августа 2023, 00:13 Американский экс-разведчик объяснил, к чему приведет гибель элитных резервов ВСУ Экс-разведчик США Риттер: гибель элитных резервов ВСУ приведет к обвалу фронта unsplash.com

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Гибель последних элитных резервов Вооруженных сил Украины приведет к обвалу линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Таким мнением поделился экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries.

Сейчас мир наблюдает последние стадии украинского контрнаступления, которое не достигло ни одной цели, но привело к гибели более чем 45 тысяч бойцов ВСУ, заявил Риттер. По его мнению, потери элитных резервов, брошенных в бой на Запорожском направлении, обернутся обрушением линии боевого соприкосновения.

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«Осталось всего 15 тысяч, это 82-я десантно-штурмовая бригада. Это элитные резервные части, вооруженные британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker», — напомнил офицер.

Приход зимы тоже серьезно осложнит ситуацию для ВСУ на поле боя, заявил офицер украинского батальона Михаил. Одним из сценариев завершения украинского конфликта может стать отказ киевского режима от боевых действий, писали «Известия».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале контрнаступления украинских сил, сообщил RT.