Спецоперация 27 июня 2023, 07:26 Американский броневик Oshkosh в руках ВСУ подорвался на мине Минобороны показало, как американский бронемобиль Oshkosh ВСУ подорвался в зоне СВО Публичное достояние

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Российские войска на Южно-Донецком направлении остановили колонну Вооруженных сил Украины на западной военной технике, в том числе бронеавтомобиле американского спецназа Oshkosh. РИА «Новости» видео Минобороны России.

Поставленный из США Oshkosh для высадки пехоты шел во главе колонны и одним из первых подорвался на противотанковой мине. Колеса броневика повредили, машину посекли осколками. Это нарушило строй, техника остановилась, а военные разбежались.

Стрелок-штурмовик с позывным Лаврик сказал, что бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота использовали для уничтожения колонны противотанковые управляемые ракеты. Командир танковой роты Руслан Курбанов изучил конструкцию Oshkosh и посчитал ее некачественной — после попадания осколков такие машины переставали заводиться.

Другой броневик американского спецназа Oshkosh уничтожили на Времевском выступе. Дрон «Ланцет» пробил его насквозь.