Украинская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов. Запасы войск практически закончились. Об этом написала американская газета The Washington Post.

«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», — заявили авторы статьи.

Они отметили, что западное оружие продолжает прибывать на Украину, но это происходит слишком медленно. Поставляемого вооружения недостаточно, чтобы бойцы ВСУ могли противостоять российской армии.

«Украинцы все еще сопротивляются, но у них заканчиваются боеприпасы, и они несут гораздо более высокие потери, чем на начальных этапах», — подчеркнули в материале.

По словам журналистов, Запад больше не верит в успехи украинской стороны, так как огневая мощь России превосходит в разы. Российские военные адаптируют свою тактику и наращивают темпы.

Сейчас российские войска продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов. Жители Запорожской и Херсонской областей уже получили первые российские паспорта.