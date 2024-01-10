Спецоперация 10 января 2024, 14:21 Американские журналисты указали на критически важные потери ВСУ WSJ: ВСУ потеряли самых опытных и мотивированных бойцов Ministry of Defense of Ukraine

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины окончилось, не успев начаться. Армия потеряла тысячи бойцов, в том числе самых лучших, сообщила газета The Wall Street Journal.

Украина потеряла тысячи военнослужащих, включая самых опытных и мотивированных, заявили авторы статьи Джеймс Марсон и Оксана Гриценко. Планируя контрнаступление 2023 года, стратеги, по их словам, рассчитывали на молниеносный удар и «триумф». Они делали ставку на элитные подразделения ВСУ, вроде разведывательной роты под командованием капитана Анатолия Харченко.

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Но хорошо обученные десантники вступили в бой в тот момент, когда кампанию уже обрекли на провал. Журналисты заявили, что усилия армии зашли в тупик. Представитель Службы безопасности Украины пришел к выводу, что контрнаступление ВСУ завершилось, не успев начаться.

За год украинская армия потеряла свыше 215 тысяч бойцов и 28 тысяч единиц вооружений. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские силы сохранили за собой стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.