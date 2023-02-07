Спецоперация 07 февраля 2023, 17:39 Американские журналисты сообщили о серьезных потерях ВСУ под Артемовском NYT: ВСУ несут огромные потери под Артемовском РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины несут большие потери под Артемовском. Об этом написало американское издание The New York Times (NYT).

Журналисты пообщались с ранеными украинскими боевиками, которые все как один заявили о превосходящей силе российской армии. Говорилось и о пополнении в рядах ВС России после частичной мобилизации: бывало, что против 50 украинских выступали 300 российских бойцов.

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«Они продолжают прибывать и прибывать. Их так много», — рассказал 35-летний пехотинец по имени Павел, которому осколок реактивной гранаты попал в глаз под Бахмутом.

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О больших потерях в рядах ВСУ сообщил военный хирург подконтрольного Киеву госпиталя Мирослав Дубенко.

«В гражданской жизни вы знаете, что какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится», — посетовал он.

По данным издания, в одном из прифронтовых госпиталей в Донбассе морг забит телами украинских бойцов, а в больницы не перестают поступать раненые украинские солдаты.

Ранее стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль трассу на западе Артемовска, перерезав ВСУ дорогу, по которой доставлялись боеприпасы.