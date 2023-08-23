Спецоперация 23 августа 2023, 06:47 Американские стратеги после провала контрнаступления посоветовали ВСУ другую тактику NYT: стратеги США настояли, чтобы ВСУ сосредоточились на одном направлении Министерство обороны Украины

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации провалилось из-за того, что они вели бои одновременно на нескольких участках. Стратеги из США посоветовали командованию сменить тактику и сосредоточиться только на одном направлении, сообщила газета The New York Times.

«Американские стратеги говорят, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сосредоточиться на главном фронте контрнаступления на юге», — заявили авторы статьи.

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По мнению специалистов, вместо того чтобы сконцентрироваться на главной цели кампании — перерезать сухопутные пути снабжения армии России из Крыма — украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между восточным и южным направлениями. Они уверены, что именно из-за этого контрнаступление провалилось.

Мелитополь и Бердянск назвали стратегически более важными населенными пунктами, чем Артемовск. Американские стратеги посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении к этим городам, прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже если при этом ВСУ потеряют больше солдат и техники.

Конгрессмен Энди Харрис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за неудачной кампании придется согласиться на переговоры с Россией. Министр обороны Украины Дмитрий Кулеба не согласился с мнением западных аналитиков. Он посчитал, что их прогнозы и выводы слишком пессимистичны.