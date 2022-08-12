Украинские власти постоянно ищут средства для обеспечения выплат зарплаты солдатам. Это объясняется разницей между расходами на обеспечение ВСУ и сокращением налоговых поступлений, написала газета The Wall Street Journal.

«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», — процитировало издание главу Минфина Украины Сергея Марченко.

На фоне этого Центробанк Украины вынужден печатать деньги, что приводит к ослаблению гривны и росту инфляции. В настоящий момент налоги покрывают только 40% расходов государства.

При этом более 60% бюджета идет на оборону. Киеву нужно не менее пять миллиардов долларов на другие нужды. В июле глава правительства Украины Денис Шмыгаль запросил 750 миллиардов долларов, которые необходимы для восстановления инфраструктуры.

Запад по-прежнему оказывает поддержку Украине, отправляя вооружение и боеприпасы. Это оружие ВСУ использует против мирного населения в Донбассе, а также в регионах, которые перешли под контроль союзных сил.