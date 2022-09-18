Американские СМИ сообщили о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 09:37 Поделиться Telegram

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Viber Американские СМИ сообщили о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе NYT: боец ВСУ сообщил о тяжелых потерях армии в Донбассе Пресс-служба офиса президента Украины

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Украинская армия несет тяжелые потери в Донбассе, отдавая территорию под давлением российских военных. Об этом изданию The New York Times сообщил один из боевиков ВСУ, который сражается непосредственно на передовой.

«Русские штурмуют нас практически ежедневно, армия ВСУ несет тяжелые потери», — сообщил он.

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Боец ВСУ отметил впечатляющую работу российских артиллеристов, которые точными ударами разбивают укрепленные позиции противника и заставляют боевиков уходить глубже в сторону Украины.

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Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинские военные попробовали провести контрнаступление на позиции Союзных войск в районе населенного пункта Берестовое в Донецкой Народной Республике, однако их планы потерпели крах.

Министерство обороны России отмечало, что после начала специальной операции российские войска уничтожили около пяти тысяч украинских танков, писало издание «Дни.ру».

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