США поучаствовали в многомесячной разработке контрнаступления ВСУ | 360°

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США поучаствовали в многомесячной разработке контрнаступления ВСУ

NYT: Украина и США несколько месяцев разрабатывали контрнаступление ВСУ

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Высокопоставленные американские военные, включая главу Комитета начальников штабов ВС Марка Милли и помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, в течение нескольких месяцев помогали украинским боевикам в подготовке контрнаступления на позиции российской армии. Об этом написала газета The New York Times.

Первоначально разработкой атаки ВСУ занимались только украинские военачальники. Они хотели взять под контроль Мариуполь и захватить Херсон, однако американские чиновники заявили, что при таком раскладе украинские формирования понесут слишком большие потери.

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После этого украинская сторона обратилась за советом к британской и американской разведке, чтобы определить наилучшее направление для контрнаступления. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак несколько раз обсуждал этот вопрос с Салливаном.

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«Мы проводили теоретические тренинги и моделирование ситуации на фронте. Потом дали свой совет, украинская сторона обдумала его и приняла свое решение», — рассказал  представитель  Министерства обороны США Колин Кол.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что попытка контрнаступления ВСУ на Херсон полностью провалилась.

США

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