Спецоперация 23 июля 2023, 18:38 Американские СМИ раскрыли потери ВСУ с начала СВО NYT: ВСУ потеряли десятки тысяч солдат после начала спецоперации Ministry of Defense of Ukraine

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Украинская армия потеряла десятки тысяч солдат после начала специальной военной операции России. На это указали в материале американской газеты The New York Times.

«Пехотные подразделения ВСУ все больше сосредоточились на атаках из окопов. После десятков тысяч жертв с начала боевых действий ряды украинской армии все чаще пополняются старыми и менее обученными солдатами», — отметили в статье.

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Авторы материала добавили, что в некоторых случаях вновь прибывшие бойцы отказываются вступать в бой.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявлял, что после начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 тысяч человек живой силы. Также глава государства указал на множество уничтоженной российскими войсками западной военной техники.

Путин обратил внимание, что большие потери несут наемники в рядах ВСУ. По его словам, это связано с их собственной глупостью.