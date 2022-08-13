Появляющиеся в западных СМИ вбросы по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются попыткой переложить вину на Россию за преступления ВСУ. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российские дипломаты обратили внимание на материалы в газетах The Wall Street Journal и The Washington Post. Американские журналисты утверждают, что атомная станция якобы находится в руках «неквалифицированных специалистов», и это может привести к «апокалипсису».

«Массмедийные „пешки“ США не оставляют попыток провести очередную комбинацию дезинформации против России, на этот раз в ситуации вокруг Запорожской АЭС», — отметили в МИД России.

В министерстве подчеркнули — СМИ дублируют «абсурдную ложь киевского режима» о том, что российские военные якобы обстреливают инфраструктуру АЭС. Запад пытается скрыть от всего мира «истинное лицо» бойцов ВСУ, которые отличаются варварским отношением к гражданским лицам, добавили в МИД.

Россия с весны контролирует территорию ЗАЭС, но на реакторе работают украинские специалисты. С начала августа обстрелы станции со стороны ВСУ участились.