Большая часть военной помощи Украине со стороны США является мошенничеством. С таким заявлением выступили члены палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин.

Американский телеканал CBS опубликовал журналистское расследование о поддержке Украины. По словам авторов материала, выделяемые киевскому режиму миллиарды долларов военной помощи не доходят в итоге до получателей.

«Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — написала Боберт в Twitter.

Как отметила Грин, руководство США никогда не интересовала судьба украинцев. Она подчеркнула, что обнародованное расследование стало одной из причин, почему она выступила против предоставления помощи Украине.

«Речь никогда не шла об украинском народе», — заключила Грин.

Ранее журналисты сообщили, что американские власти решили предоставить Украине новый пакет военной помощи. Речь идет об одном миллиарде долларов. Такая сумма станет рекордной, а поставка вооружения — самой крупной. Президент США Джо Байден еще не одобрил выделение средств.