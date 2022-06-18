Назван худший для США сценарий конфликта на Украине

США надеются, что поставки новых вооружений Украине, санкции против России и ее «дипломатическая изоляция» помогут завершить украинский конфликт путем переговоров. Чтобы не позволить России «поглотить Украину», США готовы смириться с продовольственными проблемами и даже с глобальной рецессией — настолько высоки ставки. Об этом рассказал анонимный представитель Госдепартамента газете The Washington Post.

«Исход, при котором РФ способна добиться выполнения своих максимальных требований, — это действительно плохой расклад для США, действительно плохой для наших партнеров и союзников и действительно плохой для мирового сообщества», — заметил собеседник издания.

Ситуация на поле боя ставит США перед выбором: продолжать помогать Украине «сохранять потенциально кровопролитный статус-кво» или прекратить поддержку и «скормить» Украину России. К последнему сценарию никто не готов, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.

Эксперты издания заметили, что США еще до начала спецоперации обсуждали возможность затяжного конфликта на Украине.

«Решение поставлять Украине все более передовые вооружения <…>, способные уничтожать важные военные объекты и наносить удары вглубь России, отражает готовность столиц Запада идти на риск непреднамеренной эскалации с РФ», — добавила The Washington Post.