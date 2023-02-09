09 февраля 2023, 13:59
Американские аналитики заявили о перехвате России инициативы в конфликте на Украине
ISW: армия России перехватила инициативу в украинском конфликте, она наступает в ЛНР
Российская армия перехватила инициативу в украинском конфликте и начала масштабное наступление в ЛНР. Об этом сказано в публикации на сайте Американского института изучения войны (ISW).
По информации института. Вооруженные силы РФ активизировались около границы Луганской Народной Республики и Харьковской области, на Сватово-Кременском направлении.
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«Привлечение значительных элементов как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось», — сказано в отчете.
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Американские эксперты заявили, что из-за передвижения российских сил ВСУ стали перебрасывать в ЛНР своих военных с Западной Украины. Аналитики добавили, что подразделения ВС России смогли достигнуть некоторых успехов в районе Артемовска в ДНР.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями являются денацификация и демилитаризация соседней страны, а также защита Донбасса.
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