Спецоперация 09 февраля 2023, 13:59 Американские аналитики заявили о перехвате России инициативы в конфликте на Украине ISW: армия России перехватила инициативу в украинском конфликте, она наступает в ЛНР РИА «Новости»

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Российская армия перехватила инициативу в украинском конфликте и начала масштабное наступление в ЛНР. Об этом сказано в публикации на сайте Американского института изучения войны (ISW).

По информации института. Вооруженные силы РФ активизировались около границы Луганской Народной Республики и Харьковской области, на Сватово-Кременском направлении.

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«Привлечение значительных элементов как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось», — сказано в отчете.

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Американские эксперты заявили, что из-за передвижения российских сил ВСУ стали перебрасывать в ЛНР своих военных с Западной Украины. Аналитики добавили, что подразделения ВС России смогли достигнуть некоторых успехов в районе Артемовска в ДНР.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями являются денацификация и демилитаризация соседней страны, а также защита Донбасса.