Американская ракета попала в зернохранилище в ЛНР

Поселок Хорошее в ЛНР атаковали американскими РСЗО HIMARS. Под удар попало зернохранилище, заявил посол ЛНР в России.

В результате обстрела повреждения получили мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника агрофирмы «Колос». Всего ВСУ выпустили из иностранного вооружения шесть ракет.

Это предприятие — одно из градообразующих для села Хорошее в ЛНР, на нем и соседнем частном предприятии «Колосок» были заняты больше ста работников.

Ангар, где лежало зерно, повреждено частично. А два других выгорели полностью. По счастливой случайности жертв в результате обстрела не было.

Всего США отправили ВСУ 12 систем HIMARS. Они бьют на расстояние до 80 километров. При этом американские власти не планируют передавать украинским военным более дальнобойные снаряды.

Вооруженные силы России уничтожают всю ввезенную на Украину западную военную технику, говорил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.