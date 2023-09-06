06 сентября 2023, 10:54
«Альтернативы нет». Украину призвали к переговорам с Россией в свете неудач ВСУ на поле боя
Аналитик Чарап: истребители F-16 не помогут ВСУ, нужно начинать переговоры с РФ
Украине придется пойти на переговоры с Россией, поскольку даже получение истребителей F-16 не переломит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. На это указал эксперт американского аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап в эфире CNN.
По его мнению, истребители «значительно улучшат украинскую авиацию», но не смогут фундаментально изменить ситуацию. Аналитик уверен, что F-16 не представляют серьезной угрозы для российских вооруженных сил — они, определенно, справятся и с этими истребителями. А Украине лучше пойти на уступки и начать переговоры.
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«Я не вижу никакой альтернативы переговорам», — резюмировал Чарап.
На то, что c F-16 могут легко справиться российские системы противовоздушной обороны С-300, указывали ранее американские СМИ.
А бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил, что стремление Украины во что бы то ни стало получить от Запада эти истребители обернется огромными потерями среди пилотов ВСУ.
Истребители
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Переговоры
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