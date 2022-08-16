«Алмаз-Антей» захотел восстановить аэродромы Донбасса

Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» готов помочь в восстановлении аэродромов Донбасса, начав с воздушной гавани в Мариуполе. Об этом заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий рассказал РИА «Новости» на форуме «Армия-2022».

«Концерн <…> готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он.

Дмитрий Савицкий напомнил, что концерн является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы России. «Алмаз-Антей» может начать работы в Мариуполе.

Российские военные помогают разминировать аэропорт Мариуполя, где до освобождения города украинские националисты пытали заключенных. Работу саперной группы показали «Известия». В здании уцелели стены и несущие конструкции, однако повреждены остекление и облицовка. Аэропорт вошел в трехлетний мастер-план восстановления Мариуполя, после восстановления он станет аэродромом двойного назначения.