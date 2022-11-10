Спецоперация 10 ноября 2022, 09:34 «Аллигаторы» на охоте. Работу ударных вертолетов Ка-52 показали на видео Минобороны России показало кадры работы боевых ударных вертолетов Ка-52

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Российская авиация четко выполняет поставленные командованием задания в зоне специальной операции. Министерство обороны опубликовало видео с работой боевых ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор»).

На кадрах видно, как летчики армейской авиации выполнили пуски высокоточных ракет. Целями снарядов стали бронированная техника ВСУ и обнаруженные укрепленные пункты подразделений украинских военных.

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Российские военные выполнили поставленную задачу, уничтожив заданные цели.

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Летчик-инструктор Андрей Красноперов сообщал, что в зоне специальной операции работает только самая эффективная авиационная техника. Наилучшим образом себя проявили штурмовики Су-25, вертолеты Ми-28 и Ка-52. Он уточнил, что боевая работа проводится только комплексно, войска задействуют бомбы, мины и пушки.

Ранее Министерство обороны показало на видео работу огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Тяжелые зажигательные снаряды позволяют уничтожать самые укрепленные пункты дислокации противника.