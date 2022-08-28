Власти Киевской области решили демонтировать бюсты с Аллеи Героев СССР в Борисполе, сообщил украинский телеканал ТСН. По данным издания, монументы перенесут на территорию бориспольского мемориала Славы.

«В Борисполе в Киевской области в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют Аллею Героев Советского Союза», — подчеркнули авторы статьи.

Власти Львова решили перезахоронить останки советских солдат с «Марсова поля». На этом месте запланировали создать мемориал Героев Украины, рассказали в пресс-службе городского совета. В мэрии добавили, что пока что ждут соответствующего разрешения от органов государственной власти.

В новом учебном году киевские школьники не будут изучать русский язык. Городские власти убрали его из школьной программы не только как предмет, но и в качестве факультатива.

В середине лета Верховная рада приняла закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и россиянами. По мнению украинских парламентариев, такие «названия превозносят и пропагандируют» Россию.